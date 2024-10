Festival do Abacaxi terá Simone Mendes, Murilo Huff e Nattan; confira os detalhes

Neste fim de semana, 25, 26 e 27 de outubro, ocorre o 42º Festival do Abacaxi, no Ecoparque do Cafezal, em Barcarena, no nordeste paraense. O tradicional evento leva para o público uma extensa programação com artistas nacionais e regionais, com entrada gratuita.

Nesta sexta-feira (25), terá: Nattan, Viviane Batidão, Murilo Huff e Dj Santti. No sábado (26), se apresentam Henry Freitas, Simone Mendes, Felipe Amorim e Dj Ralk. Para fechar a programação, no domingo (27), ocorre o encerramento do festival com a tradicional Noite Gospel, que recebe apresentações de Diante do Trono e Anderson Freire.

O Festival do Abacaxi é realizado desde de 1979 e foi reconhecido como Patrimônio Cultural Artístico do Estado do Pará pela Lei Estadual n° 7.336, como um dos maiores eventos culturais realizado no Estado. Além da programação cultura, o Festival do Abacaxi ainda possui um cronograma com os concursos Rainha das Rainhas do Abacaxi e Gastronômico, além de competições esportivas.

Este ano, Amanda Machado foi escolhida a Rainha do Abacaxi 2024. Representante do Açougue Vilhena, ela ganhou um carro zero km.

Atrações

Sempre com um line-up inédito, o 42º Festival do Abacaxi leva para o palco hoje o tão aguardado show de Murilo Huff, que abre a programação. O sertanejo extourou no mercado nacional em 2019, com a música “Dois Enganados part. Marilia Mendonça”, que hoje acumula mais de 295 milhões de visualizações no YouTube e 205 milhões de plays no Spotify. Logo no seu trabalho de estreia, as faixas “Dois Enganados” e “Idiota Favorito”, entraram na trilha sonora da novela das 21h da TV Globo, ‘Amor de Mãe’.

Atualmente, ele gravou o seu DVD “Ao Vivão 4”, em Goiânia, que reuniu participações de Luiza Martins e Hugo & Guilherme.

A paraense Viviane Batidão também se apresenta hoje. A artista comemora a indicação ao ao Prêmio Multishow 2024. Ela está indicada para representar o Pará na categoria Brasil, que possui um representante de cada estado do país.

O queridinho dos paraenses, Nattan também sobe ao palco hoje no 42º Festival do Abacaxi. O cantor que já trouxe vários projetos ao Pará, se apresenta em Barcarena com um show repleto de hits.

Dj Santti fecha o line-up do primeiro dia de festival.