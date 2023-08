Murilo Huff e Gabriela Versiani trocam beijos e declarações no Garota Vip

Gabriela Versiani curtiu o show do namorado Murilo Huff diretamente do palco do Garota Vip, no sábado, 19, no Parque Olímpico do Rio. Durante a apresentação, o cantor chegou a cantar para a namorada e abraçá-la. Ela também filmou partes do show e se declarou: "Meu lindo".

Os dois assumiram o namoro em junho com um pedido feito na casa que a influenciadora nasceu. O anúncio do relacionamento foi feito pela modelo e influenciadora em seu perfil do Instagram, onde ela mostrou detalhes do pedido realizado pelo sertanejo. Versiani postou um vídeo bem produzido do momento do pedido especial.

Murilo Huff e Gabriela Versiani apaixonados (Foto Instagram @gabrielaversiani)

A música citada pela influenciadora faz parte da história do casal. Quando Gabriela foi a um show do sertanejo pela primeira vez, em maio, Murilo dedicou "Cigana" a ela. Mais tarde naquela mesma noite em Goiânia, quando Wesley Safadão estava no palco, Huff e Versiani foram flagrados dançando agarradinhos com direito a música cantada ao pé do ouvido.

