Produtora que cuida da carreira de Nattan, Mari Fernandez e Xand Avião, busca por novos talentos

Uma seleção de novos talentos foi lançada através do projeto "Vem pra Vybbe". Organizado pela produtora de eventos, que gerencia a carreria de Nattan, Mari Fernandez, Xand Avião, Ralk, Felipe Amorim, Zé Cantor, Manim Vaqueiro, Jonas Esticado, Zé Vaqueiro, Ávine Vinny e Guilherme Dantas, a ideia é descobrir jovens profissionais criativos e inovadores que possam integrar o time da empresa, contribuindo diretamente com seus projetos e eventos de sucesso no entretenimento.

O "Vem pra Vybbe" funcionará como um camping seletivo focado em encontrar talentos de áreas diversas, como produção musical, produção artística, audiovisual, criação e direção, artes cênicas e outras relacionadas ao setor artístico.

O público-alvo são jovens criativos interessados em construir ou expandir suas carreiras no entretenimento, tendo ou não experiência no mercado. Aqui, se encaixam profissionais em início de carreira, freelancers e, também, estudantes da área.

“É difícil achar profissionais da área de atuação de produção artística e musical! São vagas que, em geral, não se abrem, não existe currículo certo nem mesmo a experiência prévia certa. O melhor jeito de buscar esses talentos é procurando ativamente e abrindo a casa Vybbe para conexão com esse público. Além da busca por recursos humanos, será uma oportunidade ímpar de falar sobre o mercado do entretenimento e em especial, da música”, comenta Will Kontoyanis, Diretor de Liderança e Educação.

O processo seletivo será dividido em algumas etapas, começando pelo envio de currículos e portfólios para o e-mail vempravybbe@vybbe.com.br, até o dia 25 de outubro de 2024. Os candidatos serão avaliados em provas de conhecimentos gerais e específicos, além de participar de atividades imersivas que acontecerão em Fortaleza, nos dias 12 e 13 de novembro de 2024. Durante as atividades, serão realizados desafios práticos, dinâmicas de grupo e simulações de projetos.

Os selecionados passarão por um processo de onboarding e, posteriormente, serão contratados para integrar o time da Vybbe, podendo contribuir com seus projetos, além de crescer dentro da indústria musical. Todo o processo avaliará criatividade, capacidade de resolução de problemas e o alinhamento dos candidatos com os valores e a cultura da marca.

Os custos de deslocamento e hospedagem são por conta dos candidatos, enquanto a Vybbe cobrirá as refeições durante as atividades. Com a iniciativa, a Vybbe reforça o compromisso com a inovação e a renovação de talentos no mercado.