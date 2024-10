Estágio é momento de preparação para contratação

O estágio é considerado uma porta de entrada em empresas. De acordo com a Associação Brasileira de Recursos Humanos no Pará (ABRH-PA), o período é uma oportunidade de aprendizado que deve ser aproveitada para futuras experiências no mundo corporativo. Desenvolver habilidades para garantir que essa transição para um cargo efetivo seja de qualidade é fundamental e envolve uma série de requisitos, como proatividade, liderança e disposição.

Júnior Lopes, presidente da ABRH-PA, destaca que manter uma comunicação aberta com os líderes da empresa faz parte do processo de preparação para que o estagiário possa ter chances de ser contratado. “Estar disposto a se adaptar à cultura da organização é um ponto-chave. O estágio é considerado como uma ferramenta, uma oportunidade de porta de entrada. É uma maneira de garantir mais experiência e prática. O que ele está aprendendo na faculdade, ele pode ver de maneira mais explícita”.

“Isso [o estágio] é importante para que ele [o estagiário] construa uma rede de contatos, mostre o potencial que ele tem naquele dia a dia. Então, é legal que ele aproveite da melhor forma possível esse momento. O estágio oferece uma chance imensa de ele mostrar o seu potencial, de ele estar criando uma rede de desenvolvimento positivo e, aí, depende muito do desempenho, do interesse em realmente ajudar a empresa a alcançar seus objetivos organizacionais”, completa Lopes.

Dados da Associação Brasileira de Estágios (Abres) mostram que de 40% a 60% dos estagiários são efetivados no Brasil. O presidente da ABRH-PA lista que uma série de fatores estão relacionados quando isso não acontece. “Nem sempre dá para efetivar os estagiários da empresa. É um conjunto de fatores para isso acontecer, desde o desempenho daquele estagiário, até a também a falta de disponibilidade de vaga para conseguir encaixar todo mundo. Há uma necessidade de adequação do perfil”.

Soft skills são diferenciais

Uma outra pesquisa, realizada pela Companhia de Estágios, instituição que conecta empresas a estagiários, apontou que o inglês fluente já não é tanto uma habilidade valorizada pelas companhias na hora de escolher um jovem universitário. A mudança de paradigmas tem valorizado as chamadas soft skills (habilidades emocionais e comportamentais). Ser colaborativo é a principal característica buscada pelas, sendo a escolha de 83% delas.

“Não são só os conhecimentos técnicos, o que ele aprende na faculdade [que são valorizados], mas fatores que estão relacionados a algumas habilidades, como uma comunicação efetiva, não violenta, clara, que as pessoas consigam compreender, ter uma capacidade de ter um bom relacionamento interpessoal, saber trabalhar em equipe. Isso é fundamental hoje em dia. É importante estar aberto para ser um solucionador de problemas”, conclui Júnior Lopes.

Estágio é momento de mudança

O engenheiro mecânico Thiago Costa, de 25 anos, iniciou no mercado de trabalho longe da sua área de atuação. Ele foi estagiário de uma empresa que fornece energia solar, setor mais voltado à engenharia elétrica, mas considera que a experiência foi determinante para alcançar o sonho de ser contratado. “O meu período de estágio foi um grande desafio para mim. Não tinha muito a ver com mecânica, mas foi um bom início para começar a ganhar experiência”, conta.

Todas as partes da empresa foram conhecidas durante o período de estágio: relacionamento com clientes, execução de projetos, compras e orçamentos. “No início, eu realmente estranhei. Mas fui aprendendo com o tempo, fui contornando essa estranheza e os desafios que a universidade não me preparou. Depois de 1 ano, decidiram me contratar para cuidar de toda a parte de engenharia da empresa. Com isso, eu pude contratar engenheiros para me auxiliarem em todos os setores”, relata.

Atualmente, Thiago já está atuando na sua área de formação. “Tudo isso me deu experiência. Mesmo não sendo a minha área, fui ganhando experiência como engenheiro. A engenharia é muito ampla. Antes de ser engenheiro mecânico, sou engenheiro. Hoje, estou na minha área e acho que se não tivesse toda a vivência que tive, teria mais dificuldade para começar e assumir minhas novas responsabilidades. Por isso, o estágio foi muito importante”, finaliza.

Vagas de estágio

Estágio em Contabilidade (Belém)

Bolsa: R$ 671,00 + auxílio transporte

Carga horária: 08:00 - 14:00

Requisitos: alunos do 2º ao 5º semestre

Central de Atendimento: 3003-2433

Estágio em Administração (Santarém)

Bolsa: R$ 600,00 + auxílio transporte

Carga horária: A combinar

Requisitos: alunos do 1º ao 5º semestre

Central de Atendimento: 3003-2433

Estágio em Comunicação (Belém)

Bolsa: R$ 600,00 + auxílio transporte

Carga horária: 08:00 às 14:00

Requisitos: alunos do 3º ao 8º semestre

Central de Atendimento: 3003-2433

Vaga de estágio para Ensino Médio (Belém)

Bolsa: R$ 700,00 + auxílio transporte

Carga: A combinar

Requisitos: cursando 1º ao 3º ano do ensino médio

Central de Atendimento: 3003-2433

Estágio em Informática (Benevides)

Bolsa: R$ 1.312,00 + auxílio transporte

Carga: 12:00 ÀS 18:00

Requisitos: alunos do 3º ao 6° semestre

Central de Atendimento: 3003-2433