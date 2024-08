Lançamento do DVD de Nattan em Belém: influenciadores celebram projeto com festa interativa

Belém foi uma das capitais brasileiras escolhidas para o lançamento do mais recente DVD de Nattan. Para dar ao público um aperitivo desse novo trabalho, a Bis Entretenimento, empresa responsável por trazer os shows do artista ao Pará, promoveu um evento fechado na noite desta quinta-feira (8/8), em um bar localizado no bairro da Pedreira, com influenciadores digitais e convidados. A prévia do projeto audiovisual “Estilo Nattanzinho” apresentou novidades dos shows que irão ocorrer neste segundo semestre de 2024.

A DJ Celine abriu o evento com uma seleção de hits, preparando o ambiente para uma surpresa especial. Em meio à agitação, Nattan fez uma aparição simultânea em um telão, diretamente do reality show "O Rancho do Carlinhos Maia", para conversar com o público em Belém e outras localidades. "Vamos beber e curtir, que eu vim para cá para fazer a bagaceira", declarou o cantor, revelando também sua intenção de compor uma canção em homenagem às mulheres ruivas.

Calilo Kzam, diretor da Bis Entretenimento, destacou que o evento foi realizado em várias capitais brasileiras para celebrar o novo projeto de Nattan com músicas inéditas. “Hoje ele é o artista do mundo e vamos anunciar ele em breve, no final do ano ou no início do ano que vem, mas, nesse momento, estamos comemorando esse DVD que ele fez em São Paulo”, afirmou.

Calilo Kzam, diretor da Bis Entretenimento (Cláudio Pinheiro / O Liberal)

O diretor da Bis Entretenimento também adiantou que o segundo semestre trará muitas novidades, com mais eventos abertos ao público, destacando o sucesso do Parárraiá e futuros projetos que envolvem grandes nomes da música.

“Estamos vindo aí com novidades bem legais e alguém me contou que o Gusttavo Lima está vindo por aí. Não falta muito para o Nattanzinho vir também. Vamos anunciar projetos bem grandes para o segundo semestre”, adiantou Calilo em um breve spoiler.

Luana Ribeiro, acadêmica de odontologia e influenciadora digital, expressou sua expectativa com o lançamento. "O DVD dele é algo muito esperado por mim já desde o mês passado", contou Luana, que se considera uma grande fã do cantor e participa ativamente dos eventos organizados pela Bis Entretenimento.

A influenciadora digital Launa Ribeiro (Cláudio Pinheiro / O Liberal)

A canção “Morena” é uma das favoritas da influencer, que revelou ter colorido o cabelo com um tom mais escuro justamente pelo hit. “Fiquei muito feliz quando me ligaram e falaram: ‘Luana, vai ter o lançamento do DVD do show dele’. Estou a semana toda falando disso para as minhas amigas, família, para todo mundo”, disse animada.

Rafaela Viviane também marcou presença no evento, representando o fã clube de Nattan em Belém. “Cada etapa que ele evolui na carreira, a gente fica muito emocionada e feliz junto com ele”, disse Rafaela, ressaltando o orgulho que sente ao ver o crescimento do artista.

Rafaela Viviane está à frente do fã-clube do Nattan em Belém (Cláudio Pinheiro / O Liberal)

Um feat entre Joelma e Nattanzinho é uma das produções mais aguardadas por Rafaela. “Quando ele esteve em Belém e provou o tacacá, pensei logo que poderia surgir dali uma parceria bem legal entre o Nattan e ela”, disse a fã.

A empresária de marketing e influenciadora Gabrielle Santiago reforçou a expectativa em torno do novo DVD. “Tenho certeza que vai estourar no Brasil inteiro e não vai ser diferente aqui em Belém, porque o Pará ama o Natanzinho”, afirmou, destacando a forte conexão do cantor com o público paraense.

A empresária Gabrielle Santiago (Cláudio Pinheiro / O Liberal)

Fernando Braga, que já acompanhou Nattan em diversos eventos na cidade, também comentou sobre a presença constante do artista em Belém. "O Nattan praticamente mora em Belém, né? Todo mês ele tá aqui", disse o influenciador, ressaltando a importância do cantor para a cena musical local e a expectativa por futuros shows na cidade.

O influenciador Fernando Braga (Cláudio Pinheiro / O Liberal)

Sobre o novo projeto

A música “Pega Cabuloso”, que tem participação de Ana Castela, e faz parte do novo projeto audiovisual de Nattanzinho, já está disponível em todas as plataformas de música. O DVD ainda traz canções com as participações de Luan Santana, MC Daniel, MC Melody e Grupo Deixa Falar que serão divulgadas aos poucos. Foram gravadas 11 músicas inéditas que traduzem bem o DNA artístico do cantor.

O projeto foi gravado no Vila JK, em São Paulo, e celebra a carreira meteórica de Nattan, que com apenas 25 anos se tornou um dos artistas mais escutados do Brasil. Este ano, ele conquistou o topo do Spotify Brasil com o single “Amor na Praia”, que já acumula mais de 68 milhões de streams na plataforma.