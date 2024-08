Nattan lança novo projeto "Estilo Nattanzinho" e ganha festa em Belém

Como o nome mesmo diz, o “Estilo Nattanzinho” só o cantor Nattan tem! O cearense, que é cheio de talento, bom humor e energia, lança o seu próximo trabalho nesta quarta-feira (08). E Belém entrou na rota desse lançamento. Uma festa realizada em um bar no bairro da Pedreira, será o palco desse momento.

Com realização da Bis Entretenimento, empresa responsável por trazer os shows do artista ao Pará, o evento será fechado e terá muitas novidades lançadas na ocasião. “Estamos começando esse segundo semestre e com a agenda de eventos em andamento. Além de shows musicais, vão ter outras surpresas da Bis para o público. E com certeza o Nattan vai voltar para se apresentar em Belém”, antecipa Aline Maroja, produtora da empresa.

Para dar ao público um gostinho do que esse trabalho vai oferecer, Nattan liberou no fim de julho o primeiro single do “Estilo Nattanzinho”. A música “Pega Cabuloso”, que tem participação de Ana Castela, já está disponível em todas as plataformas de música.

O DVD ainda traz canções com as participações de Luan Santana, MC Daniel, Melody e Grupo Deixa Falar. Foram gravadas 11 músicas inéditas que traduzem bem o DNA artístico do cantor.

Em “Estilo Nattanzinho", o cantor demonstra sua versatilidade artística ao mesclar gêneros musicais, característica sempre presente no repertório do cantor cearense. O repertório do DVD foi selecionado a partir de uma imersão musical com o renomado produtor Dudu Borges e teve como critério a troca de sensações e a conexão especial que Nattan tem com seu público durante os shows.

"Estou extremamente feliz em compartilhar este projeto com todos vocês. Essa foi uma das noites mais especiais da minha carreira. Cada música foi feita com muito carinho, dedicação e amor. Tive a sorte de contar com a colaboração de artistas maravilhosos e mal posso esperar para que todos possam assistir e ouvir Estilo Nattanzinho", declarou.

O projeto foi gravado no Vila JK, em São Paulo, e celebra a carreira meteórica de Nattan, que com apenas 25 anos se tornou um dos artistas mais escutados do Brasil. Este ano, ele conquistou o topo do Spotify Brasil com o single “Amor na Praia”, que já acumula mais de 68 milhões de streams na plataforma.

Ao longo da sua carreira, Nattan já ultrapassa os + 9,8 milhões de ouvintes mensais no Spotify e só no Instagram, conta com 9,4 milhões de seguidores e + 2 milhões de inscritos no Youtube.