VÍDEO: Fã surpreende Nattan com pedido 'picante' e viraliza; assista

Uma fã do cantor Nattanzinho surpreendeu o público e o próprio artista durante um show no São João da Moda, em Santa Cruz do Capibaribe, Pernambuco, na noite da última quinta-feira (27). Identificada como Fabiana Silva, a fã subiu ao palco e, além de presentear o cantor com uma calcinha, que já uma tradição nos shows do cantor, fez um pedido inusitado: um "chupão".

O pedido, feito através de um bilhete na calcinha entregue ao cantor, surpreendeu a todos. Nattan, conhecido por sua interação com o público, não se intimidou, convidou Fabiana para subir ao palco e aceitou o desafio. "Primeiro você vai dar um chupão em mim e depois eu chupo você", disse ele, oferecendo o pescoço à fã. A cena arrancou risadas do público.

Mas a surpresa não parou por aí. A fã, que além do "chupão" também pediu para Nattan cantar a música "Pelado", surpreendeu a todos com um novo pedido: ajuda para pagar procedimentos médicos. O cantor prontamente se comprometeu a ajudá-la.

"Tá ajudado, meu amor! Cês tão ouvindo? Nattanzinho vai ajudar ela, na cirurgia dela, pra ela ficar boazinha. Tá combinado", disse.

O momento inusitado foi compartilhado nas redes sociais e rapidamente viralizou nas redes sociais. Nos comentários, outros artistas brincaram com a situação. "Muita informação", comentou João Gomes. "Eita homem desmantelado", disse Henry Freitas.

*(Hannah Franco, estagiária de jornalismo, sob supervisão de Felipe Saraiva, editor web de OLiberal.com)