Nattan chama Rafa Kalimann de namorada e pede salva de palmas por ela ser ‘um avião’; vídeo

Nattan e Rafa Kalimann não escondem que estão apaixonados. O romance recente já rendeu momentos românticos entre eles. No Instagram, o cantor publicou um vídeo em que aparece chamando a atenção de todos os passageiros de um vôo comercial para exaltar a namorada. Nattan faz um trocadilho com a beleza da namorada.

O cearense pede atenção dos passageiros, enquanto Kalimann se curvava de vergonha da situação. "Pessoal, queria pedir um minuto da atenção de vocês. Aproveitando que estou no aeroporto, queria pedir uma salva de palmas para a minha namorada, que é um avião", berrou no avião. "Meu jeito é diferente", brincou na legenda.

Os dois passaram o Natal juntod e compartilharam algumas imagens da festa. Além disso, o cantor ainda mostrou o presente que recebeu da ex-BBB.

Nattan e Kalimann assumiram namoro no dia 17 de dezembro, mas os boatos de um affair entre eles surgiram apenas alguns dias depois do fim do namoro da ex-BBB com Allan Souza Lima, em novembro deste ano. Rafa foi vista nos bastidores de um show do cantor no Carnatal, no início do mês.