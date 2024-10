Rafa Kaliman: 'O Círio vai além de uma questão religiosa; todos precisam conhecer'

A atriz e influencer Rafa Kaliman veio a Belém acompanhar as festividades do Círio de Nazaré. Ela disse estar impressionada com a procissão e afirma que todos precisam conhecer o Círio de Nazaré.

“As pessoas precisam vir aqui conhecer, eu passei esse ano tentando explicar para as pessoas o que é o Círio. Eu acho que vai além de uma questão religiosa, é espiritual, fé, amor, cultura, tá tudo envolvido.”

*(Iury Costa, estagiário de jornalismo sob supervisão de Keila Ferreira, coordenadora do Núcleo de Política e Economia)