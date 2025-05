Nattan chega a Belém para o lançamento do Parárraiá 2025 ao lado de Rafa Kalimann

O cantor Nattan embarca para Belém nesta segunda-feira (05) para lançar do festival Parárraiá 2025. A namorada do artista, Rafa Kalimann, também está com ele a caminho da capital paraense.

Nos stories de seu Instagram, Nattan publicou dois vídeos onde aparece em um carro com Kalimann e, em seguida, embarca em um avião. Nas imagens, o cantor mencionou o governador do Pará, Helder Barbalho: "@helderbarbalho estamos chegando".

O evento deste ano tem o tema "O Grande São João do Pará" e abre a quadra junina no estado. O Paráarraiá ocorrerá de 12 a 15 de junho, no estacionamento do Mangueirão, em Belém. A programação oficial será anunciada na noite de hoje (05) em um bar no bairro da Campina.