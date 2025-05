Quais as principais diferenças entre os shows de Lady Gaga e Madonna em Copacabana? Confira

As cantoras Lady Gaga e Madonna protagonizaram dois dos maiores eventos musicais gratuitos já realizados no Brasil — e ambos aconteceram na praia de Copacabana, no Rio de Janeiro. A primeira foi Madonna, que encerrou sua turnê “The Celebration Tour” em maio de 2024 diante de 1,6 milhão de pessoas. Um ano depois, em 3 de maio de 2025, Lady Gaga arrastou um público ainda maior: cerca de 2,1 milhões de fãs, segundo estimativas da Riotur.

Embora ambas tenham se apresentado em palcos montados à beira-mar e emocionado multidões, os shows de Lady Gaga e Madonna tiveram propostas bem diferentes, tanto na estética quanto no repertório e no impacto nas redes sociais. Confira abaixo as principais diferenças:

1. Estilo e estrutura do show

O show de Madonna teve uma proposta celebratória, com um repertório que percorreu quatro décadas de carreira, explorando sucessos desde os anos 1980 até os mais recentes. A apresentação seguiu uma narrativa cronológica, com divisões em blocos temáticos e homenagens a personalidades como Michael Jackson e Prince.

Já Lady Gaga apostou em um show com estrutura mais tradicional, sem divisão em blocos, mas com forte apelo visual e teatral. A apresentação incluiu 21 músicas, com foco nos maiores sucessos da artista, como Bad Romance, Poker Face, Shallow e Rain on Me.

2. Público e logística

O número de pessoas no show de Gaga superou o de Madonna. No entanto, essa diferença também gerou desafios na organização. O público de Gaga foi estimado em 2,1 milhões, enquanto o de Madonna ficou em torno de 1,6 milhão.

A imprensa e internautas relataram dificuldades no deslocamento, superlotação e ausência de telões laterais no show de Gaga, o que dificultou a visibilidade para quem estava longe do palco. Já o evento de Madonna contou com telões distribuídos ao longo da praia, o que foi considerado mais acessível para o público geral.

3. Repercussão nas redes sociais

O show de Lady Gaga teve grande engajamento nas redes sociais, impulsionado por memes como o “Ela não vem mais” — referência ao cancelamento da cantora no Rock in Rio de 2017. Frases como “Brasil, I’m recovered” também viralizaram, com tom de comemoração e alívio entre os fãs.

No entanto, o evento também gerou críticas online devido à ausência de participações especiais, à demora no início do show e à falta de estrutura para acomodar o grande volume de pessoas.

Já Madonna teve repercussão intensa, com destaque para sua parceria com Pabllo Vittar, considerada um dos pontos altos do espetáculo. A apresentação também foi amplamente elogiada pela organização, narrativa artística e representatividade.

4. Participações e setlist

Madonna apresentou um show com 25 músicas, abrangendo todas as fases da carreira e com participações especiais, como a cantora Pabllo Vittar, que subiu ao palco durante a música Music.

Lady Gaga, por outro lado, optou por uma apresentação sem participações, com 21 canções e foco no repertório mais popular. Fãs notaram a ausência de faixas recentes do álbum Chromatica, o que gerou críticas nas redes.