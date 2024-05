Com uma hora de atraso, Madonna sobe ao palco para show histórico no Rio de Janeiro

A hora chegou! Com uma hora de atraso, a rainha do pop, Madonna, começou o show na praia de Copacabana, no Rio de Janeiro, às 22h40. Para um público estimado em 1,5 milhão de pessoas, a Rainha do Pop deu início à apresentação que é a maior de sua carreira.

O show começou com Bob The Drag Queen, performer não-binário, chamando Madonna ao palco. A rainha do Pop entrou cantando Nothing Really Matters, um dos sucesso do disco Ray of Light.

O show marca o fim da Celebration Tour. A turnê que passou por diversas cidades do mundo, e revive os 40 anos de carreira da artistas e passa pelos 14 discos de estúdio que lançou desde 1983.

Onde assistir ao vivo o Madonna no Rio?

Além da TV aberta, temos o Multishow, com a transmissão iniciando depois de "TVZ especial Madonna". Já na Globoplay, plataforma de streaming, o sinal estará aberto para não assinantes logados na plataforma.