Após negar presença em show de Madonna, Jesus Luz posta foto com credencial VIP: 'Nos entendemos'

Após afirmar que não iria ao show de Madonna no Rio de Janeiro, o ex namorado da diva pop, Jesus Luz, compareceu ao evento neste sábado (4). O modelo confirmou presença no evento ao posar usando uma credencial exclusiva para amigos e familiares. Segundo contou à Globo, ele e a Rainha do Pop deixaram a inimizade de lado.

Em entrevista ao gshow, ele revelou que reconsiderou a sua decisão e irá ao evento acompanhado de sua namorada, a médica Camila Ferrer Stroligo, e do empresário Peterson Ibrahim (veja foto abaixo). Sem entrar em detalhes, ele assegurou que todos os conflitos foram resolvidos entre eles.

"De fato, houve um desentendimento, mas conseguimos superar. Meu sentimento de gratidão por ela sempre será maior do que isso", declarou Luz. E o DJ também teceu elogios à artista, com quem teve um relacionamento de quase 2 anos: "Será um show maravilhoso. Eu e Camila estamos ansiosos!", acrescentou.

Em uma entrevista ao programa "Amaury Jr." no final de abril, o modelo e DJ havia mencionado que havia desistido de ir ao evento e explicou o motivo: "Tive um desentendimento com ela na semana passada, por mensagem. E decidi não ir ao show. Não pretendo me estender muito sobre o assunto, pois nunca fiz isso e não é agora que vou começar a expor nada."