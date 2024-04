Bailarinos de Madonna aproveitam pool party privada no Copacabana Palace

Os bailarinos de Madonna fizeram uma pool party particular no Copacabana Palace, no Rio de Janeiro, na noite de segunda-feira (29) para comemorar o aniversário de um dos integrantes do corpo de baile da rainha do pop.

A bailarina Sasha Mellory compartilhou um vídeo nos stories do aniversário de Marvin Gofin. Os integrantes da equipe de Madonna aparecem se divertindo em volta de um bolo, cantando parabéns e relaxando na piscina.

Madonna está hospedada no Copacabana Palace, um dos hotéis mais luxuosos do Rio de Janeiro, com todo o seu staff, que ocupa um total de 90 quartos do hotel, com restrição de circulação.

A cantora fará uma apresentação aberta no próximo sábado (04/5), da The Celebration Tour, nas areias de Copacabana.