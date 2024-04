Além de Anitta, Pabllo Vittar será 'jurada' de dança no show de Madonna

Madonna sobe ao palco neste sábado (04/05) para um show histórico na Praia de Copacabana, no Rio de Janeiro. Além da equipe excepcional de músicos, produtores e bailarinos, a Rainha do Pop deve contar com participações de Anitta e Pabllo Vittar para o encerramento da "Celebration Tour", que celebra seus 40 anos de carreira.

A funkeira inclusive já tem uma música com Madonna, "Faz Gostoso", lançada em 2019. A expectativa é que as duas cantem a canção ao vivo pela primeira vez. Já Pabllo Vittar deve participar do momento em que, tradicionalmente na turnê, Madonna monta um time de jurados para avaliar movimentos e performances de bailarinos durante a canção "Vogue".

VEJA MAIS

Em outros shows, a Rainha do Pop contou com a participação dos artistas Kylie Minogue e Ricky Martin para desempenhar o papel. Os rumores da aparição da Drag Queen na "Celebration Tour" vem sido especulada pelos fãs desde o início de abril, quando Madonna começou a seguir a cantora nas redes sociais.

(Beatriz Moura, estagiária sob supervisão da editora web de OLiberal.com, Vanessa Pinheiro)