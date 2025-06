Conhece os significados dos guarda-chuvas nos doramas? Objeto pode revelar destino do casal

Os guarda-chuvas possuem um significado específico quando são utilizados nos doramas. Só que tudo depende da cor do objeto que os personagens utilizando. É possível saber o destino dos casais somente olhando qual sombrinha está sendo usada nas cenas da série.

As cores são bastante exploradas nos roteiros para dar algumas pistas sobre o futuro dos protagonistas dos K-dramas. Alguns fãs conseguem captar a mensagem logo de cara. Por isso, é importante estar atento na coloração do guarda-chuva.

VEJA MAIS

Significados das cores dos guarda-chuvas nos doramas

Guarda-chuva verde nos doramas

O dorama "Desgraça ao Seu Dispor" está disponível no Viki e no Kocowa (Reprodução / IMDb)

Utilizado para demonstrar a necessidade de um intervenção divina para que algo posso acontecer da melhor forma entre os envolvidos. Ele é utilizado, normalmente, quando o enredo envolve ficção científica.

No dorama "Something in The Rain", é possível perceber a presença de três cores de guarda-chuvas. Dentre elas, o verde. Sinal que o amor entre Yoon Jin-ah e Joon Hee precisava de um empurrãozinho para acontecer.

Outra indicação de série sul-coreana é "Desgraça ao Seu Dispor". Tak Dong-kyung, a protagonista, faz um pedido para o além e ele responde com uma verdadeira intervenção divina.

Onde assistir ao dorama "Something in The Rain": Netflix, Viki e Kocowa.

Onde assistir ao dorama "Desgraça ao Seu Dispor": Netflix e Kocowa.

Guarda-chuva vermelho nos doramas

O dorama "Something in The Rain" está disponível na Netflix, Viki e Kocowa (Divulgação)

Este guarda-chuva possui dois significados que vão se expressar a partir do contexto da história. Ele pode representar tanto o amor quanto um perigo eminente. É comum ser utilizando os personagens possuem um relacionamento cheio de desafios.

Em uma das cenas do dorama "Something in The Rain", é possível ver os protagonistas andando na chuva com uma sombrinha vermelha. Ali, o amor do casal já não tinha mais volta.

Guarda-chuva preto nos doramas

O dorama "Rainha das Lágrimas" está disponível na Netflix (Divulgação)

É uma das cores mais utilizadas nas cenas dos doramas. Um dos principais significados é a proteção que um personagem tem em relação ao outro. No caso, não se está protegendo apenas da chuva, mas algo que vai além.

No dorama "Adorável Corredora", Im Sol tem a possibilidade de reencontrar o seu ídolo no ensino médio e evitar que uma tragédia aconteça, protegendo-o de todas as formas. Outra indicação é o K-drama "Rainha das Lágrimas", em que os protagonistas se expressam o seu sentimento de cuidado por meio dos guarda-chuvas.

Onde assistir ao dorama "Adorável Corredora": Viki.

Onde assistir ao dorama "Rainha das Lágrimas": Netflix.

Guarda-chuva azul nos doramas

O dorama "Adorável Corredora" está disponível no Viki (Divulgação)

Ele é relacionando, também, ao amor, mas que o caminho do casal não será fácil, já que alguns obstáculos estarão presentes.

Este amor acontece na série sul-coreana "Adorável Corredora", já que a protagonista atravessou o tempo para poder cuidar do seu grande amor.

Guarda-chuva amarelo nos doramas

Dorama "Adorável Corredora" é um dos destaques na utilização de guarda-chuvas para expressar sentimentos (Divulgação)

Talvez este seja uma das cores que mais conhecidas pelos dorameiros e dorameiras. O guarda-chuva amarelo significa amor eterno. Ainda que o casal esteja enfrentando problemas, os fãs já sabem que eles vão ficar junto para todo o sempre.

Ele está presente tanto no dorama "Adorável Corredora" quanto no K-drama "Something in The Rain".

Guarda-chuva transparente nos doramas

O dorama "Eu Não Sou Um Robô" está disponível no Viki, Max e Kocowa (Divulgação)

Este modelo de guarda-chuva ficou famoso com os doramas. Nas séries sul-coreanas, ele indica a vulnerabilidade do personagem, mas também a disposição de se entregar para o outro. Pode ser o surgimento de um amor puro.

A vulnerabilidade e pureza podem ser vistas nos doramas "Eu Não Sou Um Robô", "O Amor Mora ao Lado" e "Romance Is a Bonus Book". Já que os protagonistas precisam se expor para poderem viver um amor tipicamente dos K-dramas.

Onde assistir ao dorama "Eu Não Sou Um Robô": Viki, Max e Kocowa.

Onde assistir ao dorama "O Amor Mora ao Lado": Netflix.

Onde assistir ao dorama "Romance Is a Bonus Book": Netflix.

Guarda-chuva colorido nos doramas

O dorama "Vinte e Cinco, Vinte e Um" está disponível na Netflix (Reprodução / YouTube)

Por conta da variedade de cores, o guarda-chuva colorido indica uma mistura de sentimentos. Ao longo da história, os personagens vão tentar se entender para saber qual sentimento prevalecerá.

No K-drama "Vinte e cinco, Vinte e Um", os protagonistas vivem situações que envolvem múltiplos sentimentos, já que o relacionamento dos dois não é linear.

Onde assistir ao dorama "Vinte e cinco, Vinte e Um": Netflix.

(Escrito por Rafael Lédo, estagiário de Jornalismo, sob supervisão de Vanessa Pinheiro, editora web de Oliberal.com)