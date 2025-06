Maria Bethânia anuncia shows da turnê de 60 anos

Maria Bethânia anunciou nesta segunda-feira, 23, que vai sair em turnê pelo Brasil a partir de setembro para comemorar os 60 anos de carreira. A cantora já tem nove apresentações confirmadas em São Paulo (6, 7, 13 e 14/9) , Rio de Janeiro (4, 5, 11 e 12/10) e Salvador (15/11).

A venda de ingressos acontece a partir do dia 3 de julho no site da Ticketmaster, às 10h. Haverá ainda uma pré-venda para clientes do cartão Elo do dia 30 de junho até 1º de julho no mesmo canal.

Maria Bethânia comemora 60 anos de carreira em 2025, já que o primeiro disco, que leva seu próprio nome, foi lançado em 1965 - ano em que a cantora também se mudou para o Rio de Janeiro, cidade onde começou sua carreira musical substituindo a cantora Nara Leão no espetáculo Opinião.

A mais recente turnê de Maria Bethânia havia sido ao lado do irmão Caetano Veloso. A turnê Caetano & Bethânia percorreu o Brasil entre agosto de 2024 e março de 2025.

Maria Bethânia em São Paulo

- Onde: Tokio Marine Hall (R. Bragança Paulista, 1281 - Várzea de Baixo); - Quando: 6, 7, 13 e 14 de setembro de 2025; - Quanto: de R$ 440 (inteira, cadeira alta) a R$ 980 (inteira, setor diamante).

Maria Bethânia no Rio de Janeiro

- Onde: Vivo Rio (Av. Infante Dom Henrique, 85 - Parque do Flamengo); - Quando: 4, 5, 11 e 12 de outubro de 2025; - Quanto: de R$ 540 (inteira, setor 3) a R$ 980 (inteira, setor vip).

Maria Bethânia em Salvador

- Onde: Concha Acústica Salvador (Av. Alberto Pinto, 11 - Campo Grande); - Quando: 15 de novembro de 2025; - Quanto: de R$ 480 (inteira, Plateia - Estreia) a R$ 560 (inteira, Plateia - L2).