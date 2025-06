Mulher de Maria Bethânia faz homenagem à cantora pelos 79 anos

A cantora Maria Bethânia completou 79 anos nesta quarta-feira (18), e a data foi marcada por uma homenagem especial compartilhada nas redes sociais: uma mensagem carinhosa escrita por sua mulher, a estilista e diretora criativa Gilda Midani.

Apesar de manterem um relacionamento discreto desde a oficialização da união, em 2017, Gilda compartilhou publicamente uma homenagem à artista, celebrando também os 60 anos de carreira de Bethânia.

“Viva a vida e a arte de Maria Bethânia! O tempo… ele faz bem pra gente, pra arte, pra alma. Bethânia festeja hoje mais um ciclo e celebra também, neste ano, seus 60 anos de carreira, de palco, de poesia, de música, amor e devoção”, escreveu Midani, em uma mensagem publicada no perfil oficial da cantora no Instagram.

Mesmo em relacionamentos anteriores, a irmã de Caetano Veloso sempre adotou uma postura discreta sobre a vida pessoal. No entanto, Gilda Midani não é apenas companheira de vida, mas também uma parceira artística constante. Ela foi responsável por desenhar os figurinos do filme promocional lançado em celebração ao aniversário e à trajetória de Bethânia.

Midani já havia assinado figurinos marcantes da artista, como os usados na turnê histórica “Agradecer e Abraçar”, que celebrou os 50 anos de carreira da cantora.

Quem é Gilda Midani?

Gilda Midani é estilista, artista visual, fotógrafa e empreendedora. Ela é mãe do ator João Vicente de Castro e comanda uma loja de grife no Rio de Janeiro, com foco em peças autorais e processos artesanais. Ao longo dos anos, tornou-se uma das principais criadoras dos figurinos de Maria Bethânia, colaborando também com editoriais e capas de revista.

O relacionamento entre Gilda e Bethânia ganhou mais visibilidade em 2022, quando João Vicente falou publicamente sobre a união em entrevista ao programa Papo de Segunda, no GNT. Na ocasião, o ator destacou a força e a independência da mãe:

“Minha mãe ser uma mulher antes de ser uma mãe foi muito importante para a constituição do que eu sou. [...] Ela disse uma vez: 'A coisa mais triste do mundo é um filho ouvir da mãe que ela se sacrificou'. Isso me marcou.”