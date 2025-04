Luã Yvys lança álbum com participação de Caetano Veloso e Elba Ramalho

O cantor e compositor Luã Yvys lançou seu novo álbum, Deixei Meu Coração na Bahia, já disponível em todas as plataformas digitais. Com 10 faixas autorais, sendo quatro inéditas, uma regravação e cinco singles lançados recentemente, o disco é uma verdadeira viagem sonora com temas de amor, saudade e leveza. “É um mergulho profundo nas emoções de um amor que ficou gravado na memória, como a brisa das praias baianas e o canto das sereias”, define o artista.

A faixa-título do disco, composta em 2014 em parceria com Jorge Nova, ganhou participação especial de Caetano Veloso, padrinho musical de Luã. A colaboração marca um momento especial na trajetória do cantor, que relembra com carinho a origem da canção. “Essa música eu fiz há 10 anos atrás num verão em Trancoso. No mar, assim, de Trancoso, me veio uma melodia, quando eu estava tomando um banho de mar… E aí eu precisava fazer logo uma letra, porque senão eu esquecia… Aí eu deixei meu coração na Bahia”, contou em entrevista exclusiva ao O Liberal.

O sonho de dividir os vocais com Caetano levou uma década para se concretizar. “Desde quando eu fiz, eu fiquei com o sentimento de, tipo, poxa, essa música cabia, a voz do Caetano… Ia dar o tom que eu queria para a música, sabe? Essa coisa de você sentir a voz. E eu demorei dez anos para fazer esse convite.” Segundo Luã, a canção entrou “a 45 do segundo tempo no álbum”, mas foi acolhida imediatamente pelo produtor Filipe Soares. “Consegui falar com o Caetano, e ele aceitou de cara, ele falou: ‘Nossa, lindo, gostoso samba, quero muito gravá-lo com você’… Três dias depois a gente já gravou. Então foi realmente especial, eu fico besongeado, e pra mim é uma honra muito grande recebê-lo numa faixa minha”, afirmou.

Outro momento marcante do álbum é a canção Ainda Tenho Asas, primeira e única parceria de Luã com sua mãe, Elba Ramalho. A música, originalmente composta no verão de 2019/2020 para o álbum Eu e Vocês, de Elba, ganhou nova roupagem para o projeto atual. “Ainda Tenho Asas foi uma música sob encomenda, também feita em Trancoso, mas foi pro álbum dela, Eu e Vocês, o último álbum que ela lançou, que eu produzi… E ela queria um shot romântico… Eu fiz exatamente como ela queria, a gente gravou junto”, contou.

O produtor Filipe Soares sugeriu uma versão mais animada para se alinhar à proposta do novo disco. “Ela começa como um shot, mas ela tem vários elementos ali meio reggae e ela vai pro samba-reggae… Ficou uma música bem alegre, bem pra cima.” Elba aprovou a transformação: “A canção ganhou um toque menos regional e mais universal. Por si, a música já é muito atraente, mas o canto e o balanço do Luã nos leva a voos mais altos, ficou linda!”, declarou.

Para Luã, a faixa celebra liberdade e superação: “Apesar de falar de um amor que acabou, a letra transmite uma mensagem de confiança e leveza, reforçando a ideia de que a alma sempre tem asas para voar”.

Entre as faixas inéditas do álbum está Fica Aqui, uma balada envolvente que fala de cumplicidade e presença. Pra Acalmar Seu Coração também se destaca por sua delicadeza. “A canção é como um abraço sonoro, um convite para deixar para trás as preocupações e se entregar ao prazer da companhia de quem se ama”, afirma o cantor. Já E Se a Vida fala sobre saudade e recomeços, com um refrão cheio de emoção e arranjos com reviravoltas.

Completam o repertório do álbum as músicas Ao Seu Dispor, Filha de Iemanjá, Duvidei, Me Beija (feat com Mariana Volker) e Onde For Me Leva, lançadas como singles entre novembro de 2024 e março de 2025.

Produzido por Luã Yvys, que também canta, toca violões e sintetizadores em algumas faixas, o álbum tem co-produção de Filipe Soares. A ficha técnica inclui nomes de peso como Dirceu Leite (instrumentos de sopro), Rafael dos Anjos (violonista), Marlon Sette (trombone) e Federico Puppi (violoncelo).

Nascido em berço musical, Luã formou-se em 2012 na prestigiada Berklee College of Music, em Boston, e iniciou a carreira como produtor. Em seu estúdio, produziu trabalhos de Elba Ramalho e recebeu artistas como Luísa Sonza, Xande de Pilares, Dudu Nobre e Casuarina. Seu primeiro álbum solo, Essenímico (2019), apresentou uma jornada interior e conceitual. Agora, em Deixei Meu Coração na Bahia, ele se reencontra com uma sonoridade mais pop, brasileira e solar, como um banho de mar em Trancoso.

O artista também comentou sobre a passagem recente por Belém, onde esteve ao lado da mãe, Elba Ramalho, em um projeto especial. “Na verdade foi bem corrida, a gente veio pro projeto do Arthur Espíndula, né? Ele convidou a gente pra um show que é um talk show, né? Um show que a gente fica conversando ali com o público e foi bem legal, a gente contou um pouco da história. Dela, da minha história, da nossa relação, da música na vida e tudo, e assim, ficou uma coisa bem bacana, porque o Arthur, ele tem essa habilidade de ser um bom confitrião, de falar bem, de deixar a gente à vontade, então foi bem gostoso”, contou.

Apesar da agenda apertada, Luã se encantou pela capital paraense e já planeja voltar: “Eu quero voltar com mais calma, porque assim, eu passei, a gente foi comer, e depois já tinha entrevista, tinha que fazer TV, e depois tinha que fazer essa coisa de você viajar a trabalho, mas eu quero ir com calma, espero poder fazer show em Belém, porque foi um dos públicos mais calorosos e receptivos que eu já tive, assim, foi muito, muito bacana mesmo”, finalizou.