VÍDEO: Dançando brega, Amaury Lorenzo revela saudade do Pará nas redes sociais: 'Não sai de mim'

O ator Amaury Lorenzo voltou a demonstrar carinho pelo Pará, lugar que tem visitado com frequência nos últimos anos. Na madrugada desta segunda-feira (23/06), ele usou seu perfil no Instagram para publicar uma série de cliques demonstrando estar com saudade de retornar ao Estado.

Na publicação, Amaury aparece com uma blusa estampada com a bandeira do Pará em diferentes locais da noite carioca. “Porque o Pará não sai de mim”, escreveu o ator, sugerindo saudoso.

Ao final, ele compartilhou um vídeo dançando brega, com bom humor: “E, no fim, tem vídeo de brega de corno. Porque eu amo ser corno e brega”.

Nos comentários da publicação, seguidores paraenses demonstraram entusiasmo com o carinho do ator. “Já pode voltar”, escreveu uma internauta. Outro lembrou a programação cultural da cidade e sugeriu: “Deveria ter participado do Arraial do Pavulagem”, em referência ao 2º Arrastão realizado no último domingo (22).

Lorenzo, ao lado dos atores Samuel de Assis e Felipe Velozo tiveram uma recente passagem por Belém, nos dias 14 e 15 de junho, quando se apresentaram no palco do Theatro da Paz com a peça “Por que não nós?”.

Durante a estadia na capital paraense, Amaury aproveitou para explorar a cidade. Ele visitou a Ilha do Combu, participou de uma das noites do Paráarraiá e compartilhou momentos que mostraram sua conexão com a cultura local. Esta foi a sexta vez que o artista esteve no Pará.