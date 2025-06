Atores Samuel de Assis, Amaury Lorenzo e Felipe Velozo são vistos no Ver-o-Peso nesta segunda (16)

Nesta segunda-feira (16), os atores Samuel de Assis, Amaury Lorenzo e Felipe Velozo foram vistos no mercado do Ver-o-Peso, em Belém, comprando peças de artesanato e se deliciando na gastronomia paraense. Os artistas apresentaram o espetáculo “Por quê não nós?” no último sábado (14) e domingo (15), e aproveitaram a segunda-feira (16) de folga para turistar pela capital paraense.

Samuel de Assis interpretou o advogado Benjamin na novela “Vai na Fé”, em 2023. Já em 2024 interpretou Daniel, o responsável por projetar o luxuoso e paradisíaco resort Albacora, em Angra dos Reis, um dos ambientes em que se passava a novela. Amaury Lorenzo interpretou Ramiro na novela “Terra e Paixão”, em 2023, onde formava um casal com Kelvin, interpretado por Diego Martins. Já Felipe Velozo ficou marcado por interpretar Tomás, o gerente do banco central de Canta Pedra, na novela “Mar do Sertão”, em 2022.

