Alane Dias muda o visual e aparece loira com cabelo curto nas redes; veja a transformação

A ex-BBB paraense Alane Dias movimentou as redes sociais na tarde desta segunda-feira (16) ao aparecer com um novo visual surpreendente. Aos 25 anos, a influenciadora compartilhou uma sequência de fotos no Instagram em que aparece loira e com os cabelos curtinhos, deixando os fãs impressionados com a mudança.

Na legenda da publicação, Alane fez uma brincadeira com o próprio nome: “Alane noites quando decide tirar algumas fotos”, escreveu. A transformação, no entanto, não é definitiva.

VEJA MAIS

Mesmo assim, a mudança agradou. Nos comentários, os elogios foram unânimes. A também ex-BBB Giovanna Pitel não economizou: “Absurdamente bonita”, escreveu. “Caramba eu nem tinha reconhecido akakakkaka socorroo”, comentou a influenciadora Vanessa Lopes.

O novo visual de Alane chega poucos dias após o Dia dos Namorados, quando a ex-BBB foi destaque nas redes ao aparecer em clima de romance com o cantor Francisco Gil, de 30 anos. Nos stories, o filho de Preta Gil surgiu tomando cachaça de jambu ao som de brega, ao lado da influenciadora. O casal assumiu publicamente o relacionamento no mês passado, mas já circulava junto desde março, após uma viagem a Fortaleza, Ceará.