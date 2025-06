Alane Dias fala sobre a escolha de Virginia para Rainha de Bateria da Grande Rio

A ex-BBB Alane Dias virou destaque ao comparecer ao 32º Prêmio BTG Pactual da Música Brasileira, no Teatro Municipal do Rio de Janeiro, na última quarta-feira (4). A atriz e bailarina paraense elegeu um vestido longo, decotado e cheio de babados, para a ocasião. Ela aproveitou o evento para comentar sobre sua relação com o Carnaval do Rio de Janeiro e as escolhas de sua escola de samba do coração, a Grande Rio.

Em entrevista ao portal LeoDias, a influenciadora recordou sua estreia como musa da Grande Rio, em 2025. Alane deixou no ar uma possível aparição na Sapucaí pela segunda vez, no próximo ano. "Acho que isso ainda está sendo ajustado neste período, e eu amei o Carnaval. Quero muito fazer parte disso de novo, porque foi muito especial", revelou, sem confirmar oficialmente sua volta.

Alane também comentou uma polêmica recente envolvendo a escola de samba: a escolha de Virginia Fonseca como nova Rainha de Bateria, no lugar de Paolla Oliveira. Apesar de Alane se posicionar de forma cautelosa, sua reposta foi curta e direta: "Eu não a conheço… Então, acho que a Grande Rio tem essa característica de buscar pessoas muito famosas para serem rainhas. Mas eu não tive nenhuma experiência de conhecê-la". A declaração causou impacto nas redes sociais, especialmente entre fãs que seguem de perto o universo do samba.

VEJA MAIS

Nova Rainha, novas polêmicas

Virginia Fonseca foi anunciada como a mais nova Rainha da Grande Rio, no último dia 22 de maio. A influenciadora postou nas suas redes sociais uma foto segurando a bandeira da agremiação com um grande sorriso no rosto. "Alô, Comunidade de Caxias! Muita honra de chegar aqui e estar junto com vocês na GRANDE RIO. Que seja o início de uma história linda. O nosso Carnaval já começou! Toda honra e glória a Deus, 2025 É NOSSO e 2026 também", escreveu.

A decisão não passou despercebida pelo público e deu o que falar, principalmente nas redes sociais. Internautas apontaram que a escola pareceu se preocupar mais com a popularidade e alcance digital, uma vez que Virginia é uma grande influenciadora digital, com mais de 50 milhões de seguidores. Contudo, a direção da Grande Rio revelou-se animada com a novidade, justificando como sendo uma estratégia de renovação e visibilidade para a escola de samba.

(Jennifer Feitosa, Jovem Aprendiz, sob supervisão de Vanessa Pinheiro, editora web de oliberal.com)