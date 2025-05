Mestre Fafá, da Grande Rio, surpreende e anuncia afastamento; saiba o porquê!

O mestre de bateria da Acadêmicos do Grande Rio, Fabrício Machado, conhecido como Mestre Fafá, anunciou nesta sexta-feira (23) que irá se afastar das redes sociais por tempo indeterminado. A decisão foi motivada por uma série de ataques, ofensas e até ameaças que o músico recebeu após o anúncio da influenciadora digital Virgínia Fonseca como a nova rainha de bateria da escola de samba.

Mestre Fafá conquistou o carinho do público paraense durante o período carnavalesco deste ano, quando a Grande Rio homenageou o Pará como tema do enredo de 2025. Em reconhecimento à sua contribuição e afeto pela cultura paraense, ele foi homenageado com o título de Cidadão de Belém em março deste ano, concedido pela Câmara Municipal da capital.

Em publicação nos stories do Instagram, Mestre Fafá desabafou sobre os recentes acontecimentos: "Sempre adotei o silêncio como minha doutrina, por isso estou sempre na minha respeitando todo mundo, não ofendo e não ataco ninguém. Sou um profissional do carnaval, um trabalhador como muitos que ajudam a engrandecer esse espetáculo. Eu sempre busco andar pelo certo para andar de cabeça erguida", escreveu o mestre.

Ele explicou que os ataques começaram na última quinta-feira (22), quando Virgínia foi anunciada como nova rainha de bateria da Grande Rio, posição ocupada por Paolla Oliveira entre 2020 e 2025, além de sua primeira passagem entre 2009 e 2010.

"Ontem começaram ataques, ofensas, xingamentos e até ameaças direcionadas a mim. Por esses motivos irei deixar essa rede off por algum tempo, evitando assim problemas maiores. Eu não preciso de rede social, e sim de paz para seguir trabalhando", concluiu.