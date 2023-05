Paraense Jéssica Castro estaria vivendo um affair com o jogador Antony, da Seleção, diz site

A Gata da Capa de março de 2022, Jéssica Castro estaria vivendo um affair com Antony, jogador do Manchester United e da Seleção Brasileira. Há algumas semanas na Europa, a influenciadora tem compartilhado cliques com looks sofisticados e grifados, já que nas suas publicações sempre tem algo de luxo.

Inclusive, foram essas coisas que chamaram atenção dos internautas. Em Ibiza, na Espanha, Jessica compartilhou alguns momentos no local, assim como Antony que aproveitou para curtir as ilhas no mesmo período que a paraense.

Recentemente, Jessica assumiu um relacionamento com o paraense, Leandro Andriani, ex-marido de Solange Almeida. Inclusive, os dois aproveitaram um final de semana em Salinas, nordeste paraense, em família.

Em julho do ano passado, a influenciadora aproveitou Salinas ao lado de Renan Bolsonaro, o filho 04 do ex-presidente Jair Bolsonaro. Ela fez uma publicação no seu perfil no Instagram que viralizou, na ocasião.