Jogador da Seleção volta a se envolver com ex-amante, diz site; saiba quem é

O antigo caso extraconjugal do jogador da Seleção Brasileira, Antony, parece que voltou a acontecer, mas, de outra forma. Na época em que esteve casado, o atleta e a DJ Gabi Cavallin mantiveram um caso, que teve como fruto uma gravidez seguida de um aborto. A situação veio a público em junho deste ano.

Antony era casado com Rosilenny Batista e mantinha um relacionamento com a DJ. Gabi chegou a engravidar, mas sofreu um aborto espontâneo com apenas quatro meses. À época a esposa não sabia do caso, mas, quando teve conhecimento pediu o divórcio do jogador.

Após a perda gestacional, Gabi compartilhou o sofrimento nas redes sociais: "Achei que eu já sabia o que era dor, mas não sabia não, só descobri quando tive que te dar adeus ontem, filho. Eu tentei, mesmo correndo risco de vida eu disse pra darem prioridade pra você! Não me importei comigo em nenhum momento. Mas Deus quis assim. A gente nunca acha que vai estar dentro da estatística de ‘1 em 1 milhão’, mas dessa vez, estávamos”.

O casamento de Antony durou cerca de 5 anos e teve como fruto um filho de 3. Em entrevista ao site Metrópoles, a DJ alfinetou a esposa do craque. "Se tivesse aceitado o fim não teria chegado a esse ponto. Sabia que ele estava comigo e que ele queria ficar comigo, e quis continuar com ele mesmo assim”, disse ela.

Depois do afastamento dos dois diante da repercussão do caso na mídia, o jogador voltou a seguir e interagir com a DJ e modelo nas redes sociais. Uma amiga de Gabi compartilhou há alguns dias uma imagem de uma chamada de vídeo com Antony e uma bebê, logo depois a DJ compartilhou um story mostrando a mesma criança.

Segundo a página no Instagram @segueacami, os dois haviam retomado a relação e Gabi havia deixado de ser amante para ser namorada.

(*Estagiária Painah Silva, sob supervisão do Coordenador de Conteúdo de Cultura, Abílio Dantas)