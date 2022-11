Copa do Mundo 2022: Antony apresenta sintomas de gripe e fica fora do treino deste sábado da Seleção

Além de Neymar e Danilo, lesionados, mais um jogador esteve fora do treino da Seleção Brasileira neste sábado (26): o atacante Antony foi poupado por apresentar sintomas gripais. A movimentação do dia foi fechada para a imprensa, mas, segundo a assessoria de comunicação da CBF, ele estava indisposto para a atividade.

Antony apresentou durante a manhã no Catar um mal-estar, seguido de vômito, e nem foi para o estádio Grand Hamad, onde os treinos do time canarinho são realizados. O atacante brasileiro do Manchester United permaneceu no hotel, em Doha. Ele esteve em campo na vitória por 2 a 0 sobre a Sérvia, na última quinta-feira (24). O jogador de 22 anos entrou em campo aos 35 minutos do segundo tempo, substituindo Neymar.

O próximo compromisso do Brasil na Copa do Mundo do Catar será na segunda-feira, a partir das 13h (de Brasília, 19h em Doha), contra a seleção da Suíça. A tendência é que Antony não fique nem no banco nesta partida, assim como Neymar e Danilo, que se recuperam se lesões no tornozelo e só devem voltar a campo na segunda fasa da Copa, caso a Seleção se classifique. O técnico Tite não deve antecipar quais serão os substitutos dos dois titulares.