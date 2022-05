Jéssica Castro é a segunda Gata da Capa do Amazônia Jornal

Jéssica Castro, 24 anos, é a segunda Gata da Capa, do Amazônia Jornal. Clicada por Neto Soares, a influenciadora e empresária usou o Crocodilo Prime para mostrar toda a beleza da mulher paraense. As fotos realizadas pelo profissional estão estampadas na edição hoje, 29, do Amazônia Jornal. “Escolhi fazer o ensaio no Crocodilo pelo desejo de uma locação que conversasse com a cultura de Belém. Nada mais justo do que usar a explosão das aparelhagens, algo que tomou força, veio da periferia e hoje todos se identificam”, contou Neto Soares.

A combinação de cor e luz é algo que atrai o público para as festas que contemplam essa cultura paraense, e foi exatamente isso que atraiu o fotógrafo. “Queria brincar com as luzes da noite, assim como as da aparelhagem, deixo as fotos mostrarem um pouquinho mais disso”, disse.

VEJA ALGUMAS FOTOS DO ENSAIO

Jessica Castro Foto: Neto Soares Foto: Neto Soares Foto: Neto Soares Foto: Neto Soares Foto: Neto Soares Foto: Neto Soares Foto: Neto Soares

O Gata da Capa é uma projeto do Amazônia Jornal que traz em um domingo de cada mês um ensaio sensual de uma mulher que mostre a beleza paraense. O projeto é aberto para leitoras e internautas. Para participar, e ser protagonista do ensaio sensual, a interessada terá que seguir os @ de Neto Soares, Rayana Correa, Amazônia e O Liberal; postar a sua foto preferida no seu perfil do Instagram e marcar esses perfis. A seleção será feita por Rayana e Neto.

A influenciadora foi a primeira Gata da Capa, além de ser madrinha e coordenadora do projeto. Rayana Correa também é inspiração para a segunda modelo desse projeto. “Gosto muito de acompanhar ela, acho que a Rayana consegue trazer tudo isso pro nosso estado, beleza, carisma, é muita representatividade”, disse Jéssica.

A segunda Gata da Capa posou no Crocodilo Prime, ela trabalha como empresária, no ramo da moda. “Brevemente vou abrir um outro negócio, mas também sou influencer, compartilho um pouco do meu trabalho e da minha vida nas minhas redes sociais. Comecei a participar de concursos de beleza aos 12 anos. Aos 15 anos comecei a fotografar por hobbie, e aos 17 anos profissionalmente para inúmeras lojas em Belém, desde então me encontrei, fazendo o que amo”, contou a jovem.

Com olhos claros e cabelos escuros, além de um corpo cheio de curvas, Jéssica compartilha com seus seguidores a sua rotina de cuidados na web, entre dicas de beleza, ela também mostra os looks que estão em alta. “Me senti extremamente lisonjeada com o convite para o Gata da Capa, principalmente por ter sido a segunda a ser fotografada, me senti especial”, contou.