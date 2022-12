Amante de Antony da Seleção revela triângulo amoroso no Catar

O camisa 19 da Seleção Brasileira de Futebol é notícia em campo e também fora dele. A vida íntima de Antony Santos vive um rebuliço. Após se separar da esposa Rosilenny Batista por conta de um relacionamento extra-conjugal com a DJ Gabi Cavallin, o colunista Leo Dias revelou na noite desta sexta-feira, 2, logo após a partida do Brasil contra Camarões, na Copa do Mundo, que o jogador se relaciona com uma terceira mulher, a bancária Ingrid Lana.

Ainda segundo o colunista, Antony está com Ingrid desde outubro, quando ainda estava casado e com Gabi. Após a separação, o atleta não assumiu relacionamento com Gabi, apesar dela dar sinais de que está com o jogador. Nas redes sociais, ela posta presentes como chocolates, flores e bichos de pelúcia e afirma a pessoas próximas que os presentes são de Antony.

"A reaproximação do jogador Antony Santos com a DJ Gabi Cavallin ainda não é um caso bem resolvido e, agora, muito menos", inicia o texto de Léo Dias. "Diretamente do Catar, de onde deveria estar 100% focado na concentração, mas até já faltou a dois treinos nesta semana, Antony segue administrando duas amantes e a ex-esposa", acrescenta.

Ainda segundo o colunista de fofoca, Ingrid está no Brasil e tem cobrado satisfação do jogador pelo WhatsApp. O colunista teve acesso às conversas. O jogador hospedou Ingrid em Manchester, na Inglaterra.