Ex-amante de mulher casada cria 'fake' para matar o atual amante: 'Não adianta correr'

Policiais de São Paulo prenderam um homem, de 44 anos, acusado de matar um jardineiro. O crime aconteceu pois a vítima estava tendo um caso com uma mulher casada e o assassino, que também já tinha sido amante da mulher, ficou com ciúmes. Após ser preso, o suspeito confessou que cometeu o crime. As informações são do G1 SP.

O jardineiro foi morto na porta de casa, no dia 2 de setembro, quando saía para trabalhar. Ele foi atingido por disparos de arma de fogo e morreu no local. Segundo a polícia, o início do plano para matar a vítima aconteceu cerca de um mês antes, em agosto. O assassino criou um perfil ‘fake’, se passando por uma mulher; marcou um encontro com a vítima e o assaltou. Ele fez isso para conseguir acessar o celular do homem e confirmar o caso amoroso com a ex-amante.

(Reprodução: Divulgação)

Um dia após o roubo do celular, o assassino passou a ameaçar o jardineiro por meio de ligações e mensagens enviadas ao celular do filho da vítima. Ele conseguiu o número do jovem no aparelho telefônico que roubou. A polícia fez a conexão entre o roubo e o homicídio. Depois, chamaram a mulher que teria sido pivô do crime e ela confirmou o caso extraconjugal que teve com o assassino e com a vítima.

A polícia conseguiu identificar o suspeito e expediu um mandado de prisão temporária, além de busca e apreensão domiciliar. Ao entrar na casa do assassino, os policiais encontraram um simulacro de arma de fogo, quatro celulares, vários chips de telefonia móveis, as roupas e o veículo que foi utilizado no dia do crime. O homem foi encaminhado a cadeia, onde permanece preso.