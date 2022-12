Quais os próximos jogos da Copa do Mundo? Confira quem se enfrenta nas oitavas de final

A primeira fase da Copa do Mundo do Catar termina nesta sexta-feira (02/12). Portugal x Coréia do Sul, Gana x Uruguai; Brasil x Camarões e Sérvia x Suíça fazem os últimos jogos da fase de grupos. Mas, já neste sábado (03/12), o Mundial continua com os primeiros jogos das oitavas de final.

Quem joga no sábado (03/12) na Copa do Mundo do Catar?

Holanda x EUA

Sábado (03/12) - 12h

Argentina x Austrália

Sábado (03/12) - 16h

Quem joga no domingo (04/12) na Copa do Mundo do Catar?

França x Polônia

Domingo (04/12) - 12h

Inglaterra x Senegal

Domingo (04/12) - 16h

Quem joga na segunda (05/12) na Copa do Mundo do Catar?

Japão e Croácia

Segunda (05/12) - 12

1º Lugar do Grupo G

2º Lugar do Grupo H

Quem joga na terça-feira (06/12) na Copa do Mundo do Catar?

Marrocos x Espanha

Terça (06/12) - 12h

1º Lugar do Grupo H (Pode ser o Brasil)

2º Lugar do Grupo G