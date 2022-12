Copa do Mundo 2022: Uruguai vence Gana, mas as duas seleções são eliminadas

O Uruguai fez a sua parte, mas não conseguiu a classificação às oitavas de final da Copa do Mundo de 2022. A Celeste até bateu Gana por 2 a 0, com dois gols de Arrascaeta, no estádio Al Janoub, mas viu a segunda vaga do Grupo G do Mundial aos mata-matas escorrer pelas mãos. Um gol da Coreia do Sul, diante de Portugal, já nos acréscimos, em partida simultânea realizada no estádio Cidade da Educação, fez com que a equipe sul-americana ficasse na fase de grupos do torneio.

VEJA MAIS

O Grupo H, considerado no início da Copa do Mundo como o mais equilibrado da competição, terminou com Portugal na liderança, com 6 pontos. Em segundo, classificado também aos mata-matas, ficou a Coreia do Sul, com quatro pontos conquistados. Uruguai e Gana não alcançaram os rivais e voltarão para a casa.

Primeiro tempo

Como era de se esperar, o Uruguai saiu mais para o jogo já que precisava da vitória para continuar sonhando com a classificação às oitavas. Apesar de pressionar os adversários, foi Gana quem teve a primeira chance com um pênalti de Rochet em Kudus. No entanto, André Ayew bateu e o goleiro defendeu.

Poucos minutos depois, Suárez chutou e Arrascaeta, no rebote de cabeça, abriu o placar. Ainda no primeiro tempo, o próprio jogador do Flamengo ampliou depois de bela jogada coletiva do Uruguai e um chutaço do camisa 10.

Segundo tempo

A seleção ganesa, que precisava ganhar o jogo, tentou buscar um gol a todo custo. No entanto, eles esbarraram em uma grande defesa do goleiro Rochet. O arqueiro celeste fez uma sequência de três defesas consecutivas que salvaram o Uruguai que mantiveram a equipe sul-americana na briga por uma vaga às oitavas.

No entanto, o sonho uruguaio ruiu em poucos minutos. Com a vitória da Coreia do Sul sobre Portugal, o Uruguai precisava marcar o terceiro para avançar às oitavas de final da Copa. O gol poderia ter saído aos 42 minutos, quando De la Cruz recebeu de Valverde aberto na esquerda e cruzou para Cavani, o experiente atacante cabeceou e obrigou Zigi a fazer linda defesa.