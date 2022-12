Copa do Mundo 2022: Coreia do Sul vence Portugal de virada, se classifica e elimina Uruguai

A sexta-feira (2) foi de euforia pelas classificações e frustração pelas eliminações na Copa do Mundo 2022. No Estádio Cidade da Educação, Coreia do Sul e Portugal fizeram um jogo emocionante e a seleção asiática venceu de virada por 2 a 1 e se garantiu nas oitavas de final ao lado dos portugueses. O gol coreano saiu nos acréscimos e eliminou Uruguai, que venceu Gana por 2 a 0.

Portugal saiu na frente logo aos cinco minutos com Ricardo Jorge Luz Horta. A Coreia empatou ainda no primeiro tempo com Kim Young-Gwon. Com o empate, Portugal estava se classificando ao lado do Uruguai, que vencia Gana por 2 a 0, mas nos acréscimos, em uma troca de passes pela direita, a bola chegou até Hwang Hee-chan, aos 46 minutos, ele entrou na área e tocou na saída do goleiro português, virando a partida.

A tensão continuou

Após o árbitro apitar o final da partida entre Portugal e Coreia, os asiáticos ficaram em campo assistindo ao restante do jogo entre Uruguai e Gana. Um gol do Uruguai levaria a Seleção Celeste para as oitavas e eliminaria a Coreia. O árbitro da partida deu nove minutos de acréscimos, com uma pressão enorme nos sul-americanos, mas que não conseguiram traduzir em gol. O placar de 2 a 0 eliminou o Uruguai e fez a Coreia avançar às oitavas de finais.

Na rota do Brasil

O adversário da Coreia do Sul nas oitavas de final da Copa do Mundo pode ser o Brasil. Caso a Seleção Brasileira empate hoje, ela terminará em primeiro no grupo G e terá Brasil x Coreia.