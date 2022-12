De volta à Copa do Mundo de 2022, Neymar tem cabelo platinado para encarar a Coreia do Sul

Neymar terá visual novo para encarar a Coreia do Sul, pelas oitavas de final da Copa do Mundo. Nesta segunda-feira (5), o camisa 10 da Seleção Brasileira apareceu com o cabelo platinado. O responsável pela mudança foi o cabeleireiro do atacante, Dailson dos Reis.

VEJA MAIS

O técnico Tite confirmou no último domingo (4) que Neymar vai jogar contra a seleção sul-coreana. O jogador se recuperou de uma lesão no tornozelo direito e precisou de um tratamento intenso para estar disponível. O craque ainda usa no tornozelo que machucou um spray analgésico para aliviar dores, além de anti-inflamatório.

Brasil e Coreia do Sul se enfrentam às 16h no estádio 974, no Catar. Quem vencer a partida estará classificado às quartas de final do Mundial. Em caso de empate, a vaga na próxima fase será definida nos pênaltis.