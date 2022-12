No hospital, Pelé diz que vai assistir Brasil e Coreia do Sul pela Copa do Mundo de 2022

Internado há quase uma semana no hospital Albert Einstein, em São Paulo, Pelé usou as redes sociais nesta segunda-feira (5) para dizer que assistirá o jogo entre Brasil e Coreia do Sul, pelas oitavas de final da Copa do Mundo de 2022. A partida começa às 16h, no estádio 974, no Catar.

De acordo com a Folha de São Paulo, o ex-jogador não respondeu à quimioterapia e está recebendo tratamento paliativo. Pelé também adquiriu uma infecção respiratória e seque com o quadro estável, de acordo com o boletim médico.