Copa do Mundo de 2022: com o Catar fora, cataris revelam torcida pelo Brasil; vídeo

A Seleção do Catar caiu ainda na fase de grupos da Copa do Mundo de 2022. Com isso, os torcedores cataris tiveram que escolher outras equipes para torcer ao longo do mundial e parece que o Brasil é uma das preferidas dos moradores do país. O repórter fotográfico de O Liberal Tarso Sarraf encontrou uma barbearia onde todos os funcionários estão torcendo pela Seleção Brasileira.

Os torcedores cataris têm uma bandeira do Brasil com a mensagem miss you Neymar (sentimos sua falta, Neymar, em tradução livre). Além disso, eles possuem camisas e objetos nas cores verde e amarela.

O dono da barbearia, inclusive, já foi acompanhar uma das partidas da Seleção Brasileira na fase de grupos da Copa. No vídeo, o catari está vestido com camisas, chapéu e cachecol do Brasil e vibra bastante pelo Brasil.