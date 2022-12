Copa do Mundo 2022: Neymar treina com bola no hotel e laterais fazem atividade no gramado

A recuperação dos três jogadores do Brasil lesionados na Copa do Mundo de 2022 continua evoluindo. Nesta sexta-feira (2), horas antes da partida contra Camarões, pela terceira rodada do Grupo G do Mundial, Danilo e Alex Sandro treinaram no campo do estádio Grand Hamad, que serve como "CT do Brasil" no Catar. Já Neymar realizou treinos físicos no hotel da Seleção.

Neymar fez trabalho com bola na academia. Os médicos Fábio Mahseredjian e Rodrigo Lasmar acompanharam as atividades com o camisa 10 do Brasil.

As imagens mostram o atacante se movimentando, saltando, cabeceando e fazendo exercícios de força com os dois pés. A expectativa é que Neymar treine em campo pela primeira vez desde a lesão neste sábado (3).

Alex Sandro faz primeiro trabalho no gramado após lesão (Lucas Figueiredo/ CBF)

Danilo treinou de chuteira, enquanto Alex Sandro foi ao campo de tênis. Os três jogadores não serão relacionados para a partida contra Camarões.