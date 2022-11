Copa do Mundo 2022: Desfalque contra Camarões, Alex Sandro lidera estatísticas defensivas do Brasil

O Brasil sofreu mais uma baixa na Copa do Mundo de 2022. O lateral-esquerdo Alex Sandro foi vetado pelo departamento médico da Seleção da próxima partida, contra Camarões, na sexta-feira (2), após ser diagnosticado com uma lesão muscular no quadril. Além de perder um titular da posição, Tite também poderá ver a equipe perder força defensiva com a saída do jogador da Juventus, da Itália.

De acordo com um levantamento feito pelo Núcleo de Esportes de O Liberal, com base nas estatísticas fornecidas pelo Sofascore, Alex Sandro ocupa a primeira posição em vários fundamentos da Seleção Brasileira nesta Copa do Mundo. Vale destacar que o jogador foi bem avaliado pela plataforma nos dois jogos que disputou no Mundial, contra a Sérvia e Suíça.

Segundo o Sofascore, Alex Sandro é o jogador da Seleção que mais tem cortes de bola feitos por partida (4). O lateral também é líder da equipe no quesito desarmes por partida (4).

Além disso, Alex Sandro ocupa a segunda posição no Brasil em duas estatísticas importantes: a de mais interceptações por jogo (1,5) e a maior nota média na Copa do Mundo (7,65). Em ambos os casos, o atleta fica atrás do volante Casemiro, autor do gol brasileiro diante da Suíça, na última segunda-feira (28).

Junto com a dupla de zaga da Seleção - composta por Thiago Silva e Marquinhos - Alex Sandro completa o "pódio" dos jogadores que mais acertam passes por partida. O lateral-esquerdo tem média de 63 passes certos por jogo neste Mundial.

Lesão

Alex Sandro saiu da partida contra a Suíça sentindo dores no quadril. O jogador afirmou depois do duelo, na zona mista, que tinha sido apenas um cansaço. Mas nesta terça-feira (29), o departamento médico da Seleção entendeu ser melhor a realização de um exame, que comprovou o problema.

Alex Sandro já está em tratamento no hotel da Seleção, junto com Neymar e Danilo, que tiveram lesões nos tornozelos direito e esquerdo, respectivamente.