Neymar fora da Copa do Mundo? Lesão no tornozelo tira o atacante da 1ª fase da competição no Catar

O atacante Neymar e o lateral-direito Danilo estão fora da primeira fase da Copa do Mundo do Catar. Ambos saíram lesionados da partida de estreia da Seleção Brasileira no mundial, a vitória por 2 a 0 sobre a Sérvia. Os exames realizados nesta sexta-feira (25) à tarde em Doha apontaram que eles não têm condições de participar dos jogos contra Suíça e Camarões.

"Os exames mostraram uma lesão ligamentar lateral no tornozelo direito do Neymar, junto com um pequeno edema ósseo. E uma lesão ligamentar medial no tornozelo esquerdo do Danilo", detalhou o médico da Seleção, Rodrigo Lasmar.

Logo após os exames de imagem os dois jogadores iniciaram tratamento intensivo com os fisioterapeutas da comissão técnica canarinho. O tempo de recuperação ainda não foi divulgado pela CBF, mas já se sabe que eles não vão participar pelo menos dos próximos dois jogos da primeira fase.

"Os jogadores continuam em tratamento. É muito importante termos muita calma, tranquilidade. Essa avaliação será diária para que nós tenhamos informações e tomarmos as melhores decisões a partir disso. Já podemos adiantar que não teremos os dois jogadores para o próximo jogo, mas eles permanecem em tratamento com nosso objetivo de tentar recuperar a tempo para essa competição", prosseguiu Lasmar..

O duelo contra a Suíça será na segunda-feira (28), às 13h (de Brasília), enquanto o Brasil pega Camarões na sexta-feira que vem, dia 2, às 16h no horário brasileiro.

Ataque recheado

Para a vaga de Neymar o repertório do técnico Tite é grande, já que o técnico convocou outros 8 atacantes. Contra a Sérvia, Tite optou por Rodrygo, que vem a ser a primeira opção. O atacante de 21 anos está acostumado a ocupar a mesma faixa do campo que o camisa 10.

"A gente tem visto ele jogando de falso 9, jogando de 10, jogando "de Neymar" no Real Madrid, tendo a capacidade de jogar do lado esquerdo e lado direito", disse Matheus Bachi, auxiliar de Tite.

Além dele, Tite pode adiantar o meia Lucas Paquetá para uma posição na qual ele já tem intimidade com a seleção. Assim, o treinador abre mais uma vaga ao lado de Casemiro, que tende a ser preenchida por Fred ou Bruno Guimarães.

Opções atrás

Já a lateral-direita tem um leque menor de possibiliddes. O reserva imeditado da posição é Daniel Alves - convocação que levantou críticas a Tite por conta da idade avançada e da baixa minutagem do lateral, que não joga uma partida oficial há três meses. Mas o técnico da seleção também pode mudar a formação tática para três zagueiros, com Marquinhos, Thiago Silva e Éder Militão.

Uma terceira opção pode ser o volante Fabinho, que no início da carreira exerceu a posição de lateral-direito. No Liverpool, Fabinho constantemente é deslocado para a zaga pelo técnico Jurgen Klopp.