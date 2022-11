O que é entorse no tornolezo? Entenda a gravidade da lesão que acometeu Neymar

Na estreia vitoriosa da seleção brasileira no Mundial do Catar nesta quinta-feira (24), Neymar sofreu uma entorse no torzonelo durante o segundo tempo da partida contra a Sérvia. A lesão pode, até mesmo, desfalcar o time no jogo de segunda (28), quando o Brasil enfrenta a Suíça. Após a entorse, também chamada de torsão, o camisa 10 precisou ser substituído.

VEJA MAIS

O que é entorse no tornozelo?

Em entrevista ao Terra, a fisioterapeuta especialista em esporte, Flora Pitta, disse que é um deslocamento em maior amplitude do que o movimento fisiológico do tornozelo. A lesão causa dor, edema e, às vezes, tensão muscular. "Um movimento de entorse normalmente acontece em inversão ou eversão. No caso de Neymar, ocorreu uma inversão, pois vemos que o pé dele virou para dentro", explica.

Quanto tempo Neymar levará para se recuperar?

O médico da seleção, Rodrigo Lasmar, afirmou que há necessidade de "aguardar 24h, 48h" para fazer uma nova avaliação da situação do atacante. Flora afirmou que, em casos assim, a recuperação do tornozelo pode ocorrer em tempo variável, dependendo da gravidade. Ela diz acreditar que Neymar não participará do jogo de segunda-feira. "Acredito que ele será poupado para outros jogos e ficará em tratamento", diz.

De acordo com Flora, uma entorse de grau mais leve pode levar poucos minutos para a recuperação, mas, em casos mais graves, pode ser necessário de 8 a 12 semanas para a pessoa se recuperar completamente e, em alguns casos, pode ser preciso a realização de procedimento cirúrgico.