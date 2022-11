Copa do Mundo 2022: Neymar sai de campo chorando com dores no tornozelo em jogo da estreia; veja

A estreia do Brasil na Copa do Catar foi arrasadora. Com dois gols de Richarlison, os brasileiros não deram chance à Sérvia. Apesar da vitória e dos três pontos que o colocam na liderança do grupo H, a seleção saiu preocupada após o meia-atacante Neymar sentir dores no tornozelo e deixar a partida chorando.

Ao sair do gramado do estádio Lusail, o camisa 10 foi visto chorando e sendo consolado pelos companheiros de time. Imediatamente a comissão técnica designou o atleta para os exames médicos.

Neymar saiu mancando para o túnel e não comemorou a vitória com os jogadores, indo direto ao vestiário, acompanhado do médico Rodrigo Lasmar. A saída acende o alerta para os próximos jogos, onde ele é peça chave no esquema do técnico Tite.

Aliás, o meia-atacante foi o jogador que mais sofreu faltas na primeira rodada da Copa do Mundo. Ao todo, foram oito faltas durante os 80 minutos que ficou em campo. Depois dele, somente Gavi, da Espanha, sofreu mais, com cinco faltas no primeiro jogo.