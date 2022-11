Copa do Mundo 2022: Com gols e 'show' de Richarlison, Brasil bate a Sérvia na estreia; veja mais

Uma grande festa de luzes e cores tomou conta do estádio Lusail, minutos antes da estreia do Brasil na Copa do Mundo do Catar, contra a seleção da Sérvia. Diante dos olhares de milhões de pessoas ao redor do mundo, os brasileiros exibiram o futebol que o consagrou por cinco vezes o melhor do mundo, e venceram a primeira partida pelo placar de 2 a 0, os dois de Richarlison, assumindo a liderança do grupo G, ao lado da Suíça.

Para a estreia, o técnico Tite fez mistério até os últimos minutos, mas levou em campo uma escalação já aguardada, com uma linha de quatro defensores, três homens de meio-campo e três atacantes. Na prática, os primeiros minutos foram de estudo, com o Brasil cavando espaços na defesa através de toques de bola, que passaram primordialmente pelos pés de Neymar, bastante caçado em campo.

O atacante do PSG patrocinou a primeira boa chance brasileira, ao cobrar um escanteio logo aos 12 minutos de jogo. Em cobrança de escanteio, o camisa nove bateu fechado, pegando o goleiro Vanja Milinkovic-Savic de surpresa, espalmando para nova cobrança. Na volta, a bola foi pela linha de fundo.

Neymar foi bastante perseguido em campo.

Taticamente, Tite manteve Raphinha e Vini Júnior nas laterais, na tentativa de abrir a defesa da Sérvia, que entrava nas linhas de marcação com nove jogadores no campo brasileiro. Por outro lado, Paquetá entrou com frequências pela direita, com maior liberdade para trabalhar com Neymar. Aos 25, a Sérvia teve boa oportunidade com Aleksandar Mitrovic, mas a bola alçada na área caiu nas mãos de Alisson.

A partir daí, o Brasil adiantou o time e passou a tocar bastante a bola no campo da Sérvia, que respondia com alguns contra-ataques. Aos 27, após troca de passes entre Neymar, Paquetá e Raphinha, Vini Júnior apareceu na grande área para completar enfiada de bola, sendo interceptado pelo adiantado goleiro Sérvio.

Aos poucos, a Sérvia foi descansando a marcação, aparentemente acomodada com o empate que se desenrolava. Assim, o Brasil tomou para si o controle da partida e passou a testar várias formas de ataque, sobretudo pela direita, onde Paquetá e Neymar deram bastante trabalho, enquanto a Sérvia pouco entrava na área brasileira. Aos 24, Tadic avança pela direita e cruza para Mitrovic, sendo antecipado por Alisson, interrompendo o ataque. Embora o Brasil tenha dominado as ações, o primeiro tempo encerrou em 0 a 0.

Segundo tempo, dois gols

Na volta do intervalo, o técnico Tite promoveu algumas alterações na postura tática do Brasil, mas tanto ele quanto a Sérvia não trouxeram mudanças nos titulares. Logo aos três minutos, Neymar correu em direção a área e foi parado com falta por Gudelj, que recebeu o cartão amarelo. Na cobrança do camisa 9 a bola desviou na barreira e foi para a linha de fundo.

Com o Brasil mais postado no ataque, a seleção manteve o ritmo intenso. Aos 14 minutos veio a chance mais aguda até então, depois que Alex Sandro avançou na intermediária e arriscou o chute, que resvalou na trave do goleiro sérvio. A partir daí, o jogo brasileiro ficou mais solto pelas laterais, com Alex ligando Vini Júnior.

Aos 17, de tanto tentar, o Brasil acabou furando a defesa da Sérvia e abriu o placar após jogada de Neymar pela esquerda e chute de Vini Júnior, rebatido pelo arqueiro Sérvio, nos pés de Richarlison. O centroavante, bem posicionado, só teve o trabalho de empurrar para o gol, para fazer 1 a 0, o oitatavo gol nos últimos sete jogos. Na sequência, o volante Lukic recebeu cartão amarelo por reclamação e foi substituído.

Vinícius Júnior em ação pelo Brasil.

Logo depois, o Brasil teve outra oportunidade de marcar. Neymar puxou o contra-ataque com Vini Jr. pelo meio, mas adiantou demais e foi travado. Na sobra, ele roubou a bola do zagueiro sérvio, invadiu a área pela esquerda, mas escorregou na hora do chute. No entanto, o segundo saiu novamente dos pés do "Pombo". Aos 27, Vini Júnior avançou pela esquerda, pedalou na frente da zaga e cruzou na medida para o golaço marcado por Richarlison, em um voleio indefensável, 2 a 0.

Com o placar estabilizado, Tite promoveu algumas mudanças. Lucas Paquetá saiu para Fred; Vini Junior deu lugar a Rodrygo, e Richarlison, sentindo cãibras, deu a vaga para Gabriel Jesus. Para completar as mexidas, Neymar saiu para a entrada de Antony, deixando um atacante a mais no esquema tático.

Richarlison no momento do golaço contra a Sérvia.

Com o caminhar da partida para o fim, o Brasil estabilizou em campo, enquanto o técnico promoveu várias mudanças para tentar segurar o ataque brasileiro. Aos 35, nova chance de ouro, após lançamento certeiro para Casemiro, que ajeitou para o chute, mas a bola bateu no travessão. Taticamente, o Brasil se manteve no ataque, sufocando os espaços do time sérvio, que passou a evitar maior exposição, no receio de tomar o terceiro.

Sem mais tempo hábil, o árbitro Alireza Faghani decretou o fim da partida aos 52 minutos, para o delírio da torcida brasileira, que viu a estreia com o pé direito, em busca do hexa.

Próximo confronto

Na próxima segunda-feira (28), o Brasil recebe a Suíça, no estádio 974, a partir das 13 horas, enquanto a Sérvia recebe a seleção de Camarões, às 7 horas, direto do estádio Al Janoub.

