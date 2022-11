Copa do Mundo 2022: Belém tem festa no jogo do Brasil com clima chuvoso; veja a movimentação

Desde o final da manhã, Belém estava com um clima diferente. E isso não tem a ver com as nuvens e chuvas desta quinta-feira (24). Havia pouco trânsito nas ruas e muitas pessoas já se organizavam para estar a tempo em algum lugar para assistir o jogo de estreia da Seleção Brasileira, na Copa do Mundo 2022. Na partida contra a Sérvia, iniciada às 16h, no horário da capital, sobravam pontos com locais enfeitados e torcedores reunidos para a festa.

VEJA MAIS

Desde antes do jogo, na sede da escola de samba Rancho Não Posso Me Amofiná, no bairro do Jurunas, uma estrutura foi montada para a torcida. Telões, caixas de som, mesas e cadeiras foram postas. Vários moradores da área foram lá, na esperança de muitos gols e diversão.

No bairro da Pedreira, várias ruas enfeitadas reúnem famílias inteiras dentro e fora das casas, com tendas ou nos pátios e salas, com torcedores se divertindo com a estreia da seleção escalada por Tite para uma Copa do Mundo marcada por zebras e goleadas. Nos bares, também havia grande movimentação.

No Terminal Rodoviário de Belém, onde tivesse uma TV, haveria alguém desafiando o horário da viagem para assistir um pouco (Sidney Oliveira / O Liberal)

Na hora do jogo, valia tudo para conseguir assistir. Um dos locais onde a intensa movimentação parou foi o Terminal Rodoviário de Belém. As TVs das paredes e lanchonetes reuniam funcionários e passageiros, disputando um espaço para ver um lance ou outro antes de embarcar ou depois do desembarque.