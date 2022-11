Estreia do Brasil na Copa do Mundo aquece vendas no comércio de Belém

A poucas horas da seleção brasileira iniciar a disputa pelo hexacampeonato na Copa do Catar 2022 nesta quinta-feira (24), o centro comercial de ficou bastante movimentado com alta procura por itens como bandeiras, camisas e cornetas. Com a torcida animada, os vendedores ambulantes aproveitaram para faturar visando atender os clientes que deixaram para comprar em cima da hora.

Na avenida Presidente Vargas, o fluxo de pessoas era intenso e muitos paravam na barraca do ambulante Renato Moraes, que oferecia réplicas de camisas do Brasil em diferentes cores, além de sandálias com cores e estampas alusivas à seleção. “A venda de roupas está top de mais. O pessoal está chegando toda hora e comprando. O movimento está bom. Graças a Deus, não tem o que reclamar”, disse o vendedor, que estava animado para uma vitória com placar de 6 a 0 para o Brasil.

O ambulante Renato Moraes está satisfeito com o aumento das vendas no dia da estreia do Brasil na Copa do Mundo 2022 (Thiago Gomes / O Liberal)

Ao longo das ruas do bairro da Campina, como a Santo Antônio e a João Alfredo, a quantidade de clientes circulando também era grande tanto nas lojas quanto no comércio informal, onde a oferta de produtos para a torcida tomou conta de grande parte das barracas.

Além de roupas, acessórios, bandeiras e outros adereços, também era possível encontrar brinquedos, cornetas e “vuvuzelas”, que chamavam atenção tanto pela predominância das cores verde e amarela quanto pelo som emitido pelos ambulantes que faziam de tudo para atrair os clientes. Na rua Santo Antônio, Flamilton Pantoja montou uma barraca só com esses artigos e afirmou que as vendas estavam aquecidas desde o início da semana. Flamilton estava tão otimista que também apostou em placar elástico de 5 a 0 para o Brasil e já contava as horas para acompanhar a transmissão. “Eu vou conseguir assistir. 14h30 eu encerro a programação aqui e vou assistir o jogo em casa”, contou.

Joel Raiol investiu em um novo estoque de produtos relacionados à Copa (Thiago Gomes / O Liberal)

Já no Mercado do Ver-o-Peso a movimentação também era intensa, com muitos torcedores procurando vestuário. Pensando nisso, o ambulante Jean Raiol renovou todo o estoque de roupas para oferecer uma maior variedade de produtos, com peças tanto para o público infantil quanto adulto nos diversos modelos. “Tava meio atravancado, só que de ontem para hoje melhorou, o povo se acordou e também acho que pegou no 'dindin' do 13º e começou a levar pra mãe, pro pai e pras crianças”, contou ele, que acrescentou que também não abre mão de parar o serviço e torcer acompanhando a partida. Apesar de animado para a estreia da seleção na Copa, Joel acreditava que o Brasil venceria a Sérvia por um placar discreto de 2 a 1.