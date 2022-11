Copa do Mundo 2022: Daniel Alves acredita no favoritismo do Brasil e 'cutuca' Mbappé; veja mais

O lateral-direito Daniel Alves é um multicampeão do futebol. Ganhou praticamente todos os títulos importantes, mas ainda não consta em seu currículo a taça de Campeão do Mundo por uma seleção. Ainda sim, a língua do atleta continua afiada e, para ele, nesta edição o Brasil segue como favorito para a conquista do título.

Um dia antes da estreia brasileira na Copa do Mundo do Catar, o jogador falou sobre a expectativa para a entrada em campo. Segundo ele, os jogadores estão confiantes.

“Por tradição e por sua história, o Brasil é sempre favorito. Sofremos nos últimos anos, mas agora construímos uma banda muito difícil. Humanamente, o vestiário brasileiro é um dos melhores há muito tempo”, disse Dani Alves em entrevista publicada na Gazzetta dello Sport.

Daniel aproveitou para elogiar os ex-companheiros de PSG, Messi e Neymar, além de alfinetar Mbappé, a maior esperança de gols da seleção da França. Para ele, o atacante é um dos melhores da atualidade, mas ainda não está no mesmo nível da dupla M & N.

“Um grande jogador deve sempre saber e entender quem está jogando ao seu lado. Seus companheiros destacam suas qualidades. Mbappé é um fenômeno, mas ainda não entendeu que aqueles que jogam com ele no ataque (Neymar e Lionel Messi) são fenômenos maiores do que ele”, avalia o lateral-direito.

“Neymar e Messi são únicos: eles veem e fazem coisas que ninguém mais vê ou ousa fazer. Você tem que ser esperto para aproveitar o potencial deles. São dois gênios do futebol. Acho que mando bem de bola, mas quando joguei com o Leo, dei a bola para ele. E, se eu jogar com o Ney, é a mesma coisa. Se Mbappé lhes der a bola, ele marcará 150 gols”, finaliza.

A estreia brasileira na Copa do Mundo é nesta quinta-feira (24/11), às 16h, contra a Sérvia, no Estádio Lusail. Os próximos jogos serão segunda-feira (28/11), contra a Suíça, e sexta-feira (2/12), contra Camarões.