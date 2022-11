Copa do Mundo 2022: Cristiano Ronaldo chora durante hino de Portugal e vídeo viraliza

Na estreia de Portugal contra Gana, na Copa do Mundo do Catar, o craque da Seleção Portuguesa, Cristiano Ronaldo, não conseguiu segurar a emoção e chorou no momento da execução do hino de Portugal. A imagem dele chorando viralizou.

O Camisa 7 da Seleção Portuguesa participa pela quinta vez de uma Copa do Mundo. O jogador marcou gols em todas as outras edições em que disputou em 2006 (Alemanha), 2010 (África do Sul), 2014 (Brasil) e também em 2018 (Rússia).

