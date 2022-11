Copa do Mundo de 2022: jornalista de O Liberal mostra luxo do sistema de transporte público do Catar

Marcado pela suntuosidade, o Catar tem um dos melhor sistemas de transporte público do mundo. O metrô, principal meio de locomoção de cidadãos, jornalistas e torcedores na Copa do Mundo de 2022, é um exemplo de como a locomoção de pessoas pelo país pode ocorrer de maneira rápida e eficaz. Quem viu de perto como esse sistema funciona foi o jornalista Abner Luiz, de O Liberal. Confira:

Atualmente, o metrô do Catar é formado por três linhas – Vermelha, Verde e Dourada, totalizando 37 estações. Os trens, que possuem 60 metros de comprimento e capacidade para 416 passageiros, podem chegar a uma velocidade de 100 km/h - maior do que a dos metrôs de São Paulo, por exemplo.

Além disso, o transporte oferecer uma sinalização eficiente. As estações contam com displays digitais e rede pública de wi-fi, contribuindo para facilitar e melhorar a experiência do usuário.

Vagões especiais

Os trens do metrô do Catar são divididos entre três vagões: Family, Standard e Gold. O primeiro é destinados para famílias e mulheres solteiras; o segundo para homens sozinhos; e o terceiro para portadores de um cartão de transporte chamado Goldclub. O último deles consiste em um vagão de luxo, que apresenta revestimentos dourados para simbolizar o ouro, além de poltronas de couro, porta-objetos e entradas USB para carregar eletrônicos durante o trajeto.