Argentina e Alemanha podem ser eliminadas da Copa do Mundo de 2022 na próxima rodada; veja cenários

Argentina e Alemanha, favoritos à conquista da Copa do Mundo 2022 antes do início do torneio, estão próximas de serem eliminadas precocemente do Mundial. Como ambas as seleções perderam na primeira rodada, uma combinação de resultado pode deixar às campeãs mundiais de fora do torneio já na segunda rodada da fase de grupos.

Ambas as equipes entram em campo neste final de semana. No sábado (26), às 16h, a Argentina enfrenta o México, no estádio Lusail. Já no domingo (27), no mesmo horário, a Alemanha encara a Espanha, no estádio Al Bayt. Para quem quiser tocer (ou secar) as campeãs mundiais, o Núcleo de Esporte de O Liberal analisou os cenários possíveis para que cada seleção se mantenha viva na busca pelo título ou eliminada logo na primeira fase.

Argentina: matar ou morrer

Para a bicampeã mundial, liderada pelo craque Lionel Messi, a conta é simples: o time não pode perder para o México no sábado. Caso isso aconteça, a Albiceleste estará eliminada.

Isso ocorre porque na mesma rodada Polônia e Arábia Saudita se enfrentam no estádio Cidade da Educação. Qualquer resultado nesse jogo somado à uma vitória mexicana, deixará os dois primeiros colocados do grupo com quatro pontos. Com um jogo ainda a fazer pela Copa, a Argentina não atingiria tal pontuação.

Qualquer outro resultado, empate ou vitória da Argentina, mantém a equipe sul-americana viva pela vaga na segunda fase.

Alemanha: de olho em outros resultados

A conta para avançar de fase é simples. A Alemanha precisa vencer seus dois jogos. No entanto, em caso de empate ou derrota para a Espanha no domingo, a situação dos alemães fica mais complicada do que a dos argentinos.

Uma possível eliminação da Alemanha na próxima rodada acontecerá se a tetracamepã mundial perder para a Espanha no domingo e a Costa Rica não vencer o Japão. Caso a combinação de resultados ocorra, a equipe europeia teria nenhum ponto conquistado e o Japão, segundo colocado da chave, ficaria com quatro pontos.