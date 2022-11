Em meio a polêmicas de Cristiano Ronaldo, Portugal estreia na Copa do Mundo de 2022 contra Gana

Nesta quinta-feira (24) mais uma estrela do futebol mundial vai estrear na Copa do Mundo de 2022. Comandado pelo supercraque Cristiano Ronaldo, Portugal enfrenta Gana, às 13h (de Brasília), no estádio 974, em Doha, pela primeira rodada do Grupo H do Mundial do Catar. Apesar de ser favorita contra o time africano, a seleção portuguesa chega ao torneio permeada de polêmicas.

Esses rumores vem do próprio craque: CR7. O jogador teve o contrato rescindido com o Manchester United há alguns dias, depois de fazer fortes críticas ao clube em uma entrevista. Apesar disso, Portugal garante que a situação de sua principal estrela não irá interferir no desempenho em campo.

Ao menos, Portugal não terá problemas no elenco para enfrentar Gana. Bernardo Silva e Bruno Fernandes são os coadjuvantes de luxo de Cristiano Ronaldo, que ainda contará com a ajuda de demais jogadores como João Cancelo e Rafael Leão.

Do outro lado, a seleção de Gana também tem todos os jogadores à disposição para o duelo. O time fez amistoso contra Suíça em preparação para o Mundial, mas deu descanso às suas principais peças. Desta forma, jogadores como Thomas Partey, Kamaldeen Sulemana e Alexander Djiku devem aparecer entre os onze iniciais.

Portugal x Gana

1ª rodada do Grupo H da Copa do Mundo de 2022

Data: 24 de novembro

Hora: 13h (de Brasília)

Local: Estádio 974, em Doha, no Catar

Arbitragem: Ismail Elfath (EUA)

Auxiliares: Kyle Atkins (EUA) e Corey Parker (EUA)

VAR: Armando Villareal (EUA)

Portugal: Diogo Costa; João Cancelo, Pepe, Ruben Dias, Raphael Guerreiro; Ruben Neves, Carvalho, Bruno Fernandes; Bernardo Silva, Cristiano Ronaldo e Rafael Leão. Técnico: Fernando Santos.

Gana: Ati Zigi; Lamptey, Amartey, Djiku, Baba; Partey, Abdul Samed; Sulemana, Kudus, J. Ayew; Williams. Técnico: Otto Addo