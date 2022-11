Brasil x Sérvia: acompanhe ao vivo a entrada de torcedores no estádio Lusail, na Copa do Mundo

O Brasil estreia na Copa do Mundo nesta quinta-feira (24) contra a Sérvia. A partida será no Estádio Lusail, no Catar, a partir das 16h (de Brasília). Correspondente do Grupo Liberal no Catar, o repórter Abner Luiz interage com torcedores antes da estreia da Seleção Brasileira.

VEJA MAIS